Covid-19. Variante da Bretanha preocupa médicos por não ser detetada através de testes mais comuns

Há uma nova variante do vírus na região francesa da Bretanha e está a preocupar os médicos, porque não é detetada pelos testes mais comuns. No entanto ainda não se sabe ainda se é mais contagiosa ou mortal.

A variante foi detetada no hospital de Lannion, na Bretanha. Entre 79 doentes, oito dos internados com covid-19 tinham testes PCR negativos e só as provas serológicas revelaram a infeção.

Por toda a França, uma terceira vaga colocou os hospitais de novo no limite. A situação mais grave vive-se na região parisiense, onde houve já doentes transferidos para Angers no oeste do país.