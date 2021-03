Jair Bolsonaro volta a trocar ministro da Saúde

Ao fim de seis meses como ministro da Saúde do Brasil, Eduardo Pazuello está de saída, no momento mais critico da pandemia no país.

Pazuello vai ser substituído por Marcelo Queiroga, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, naquela que será a quarta mudança no Ministério da Saúde desde que a covid-19 chegou ao país.

Apesar do Brasil atravessar uma crise sanitária sem precedentes, com vários hospitais no limite, Jair Bolsonaro não poupa elogios a Eduardo Pazuello e, depois de ter passado quase um ano a atacar a vacina, o Presidente decidiu transformá-la em aliada na hora de afastar do comando o general: "Vale lembrar que o Brasil é o 5.º país que, em valores absolutos, mais vacina no mundo! Portanto o trabalho do Pazuello foi muito bem feito, a parte de gestão foi muito bem feita!", afirmou.

Os mais críticos dizem que pouco adianta trocar de ministro se for só mais um a cumprir as ordens de um Presidente que continua a desvalorizar a doença.

Outros acreditam que poderá ser o primeiro passo na mudança da gestão da pandemia no país que totaliza mais de 11,5 milhões de infetados e quase 280 mil mortes.

De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela tutela, o Brasil contabilizou 1.057 óbitos e 36.239 diagnósticos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando a taxa de incidência da doença em território brasileiro para 133 mortes e 5.482 casos por 100 mil habitantes.