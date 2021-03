Clubes franceses não cedem jogadores às seleções fora da União Europeia

Os clubes da I e II Liga francesa decidiram esta quarta-feira não ceder os seus internacionais às respetivas seleções de fora da União Europeia devido a uma possível quarentena obrigatória no seu regresso, anunciou hoje a Liga de Futebol Profissional.

"Uma vez que os futebolistas internacionais estrangeiros não estão isentos de uma quarentena forçada no seu regresso a França, os clubes não irão ceder aqueles que sejam convocados para as respetivas seleções para jogos fora da União Europeia (UE) durante o próximo período de jogos internacionais em março", pode ler-se no comunicado divulgado à imprensa pela Liga de Futebol Profissional (LFP).