Covid-19: TAAG cancela voos para São Paulo devido às novas variantes

A companhia aérea angolana TAAG cancelou os voos com destino a São Paulo, Brasil, que tinha previsto retomar na próxima sexta-feira, devido ao aparecimento de novas variantes do vírus SARS-CoV-2, causador da covid-19.

"A TAAG - Linhas Aéreas de Angola vem por este meio informar que, devido à evolução recente da situação epidemiológica e deteção de novas variantes do coronavírus SARS-CoV-2, na República Federativa do Brasil, foram cancelados os voos regulares com destino a Guarulhos, São Paulo, com base em novas orientações das autoridades angolanas, tendo em conta as medidas de prevenção e controlo da propagação do vírus SARS-CoV-2 e da COVID-19", justifica a transportadora.

Fica assim cancelado o voo previsto para sexta-feira, 19 de março de 2021 e seguintes, "até novas orientações".

Os passageiros com bilhetes adquiridos para este voo podem contactar os serviços de apoio ao cliente da TAAG, Call Center (923 19 00 00) para Angola e para o Brasil (3003-3434), Agentes autorizados ou a página web da companhia (www.taag.com).

Angola anunciou na quinta-feira passada o levantamento da suspensão de voos diretos para Portugal, Brasil e África do Sul, que estavam interrompidos desde 16 de janeiro, devido ao surgimento de novas variantes da pandemia de covid-19.

A companhia aérea angolana tinha anunciado entretanto a retoma dos voos regulares com estes países, iniciando com Lisboa, hoje, seguindo-se São Paulo (Brasil), no dia 19, e Joanesburgo (África do Sul), no dia 20 de março.