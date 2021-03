Covid-19. Governo estuda novas restrições em Paris para travar infeções

A pressão aumenta nos hospitais franceses com quase 25.500 pessoas internadas e mais de 4.300 nos cuidados intensivos. A situação é mais preocupante na região de Paris, onde o Governo se prepara para anunciar novas restrições para travar as infeções.

Na Alemanha, a vacina da AstraZeneca também foi suspensa. Com o país aumentar a incidência de infeções, uma associação aposta na informação sobre a covid-19, num bairro de Berlim, com muitos imigrantes.

O excesso de pessoas na mesma casa, a falta de rendimentos, o desconhecimento da língua são fatores que ajudam a explicar o aumento de casos superior à média da capital alemã.

No Reino Unido foi detetada uma nova variante do vírus, com origem nas Filipinas e identificada em dois doentes. A autoridade britânica de saúde está a investigar a estirpe, enquanto a campanha de vacinação decorre a bom ritmo.