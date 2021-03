Covid-19. Polícia municipal de Viseu esclarece comerciantes sobre novas regras

As novas regras para o comércio entraram em vigor na segunda feira, mas ainda há dúvidas entre os comerciantes. A polícia municipal de Viseu vai aproveitando as acções de fiscalização para esclarecer algumas das novas medidas do estado de emergência.

Desde o início do ano, a polícia municipal de Viseu já passou 32 multas por incumprimento das regras impostas durante o estado de emergência, as mais recentes por consumo de álcool na via pública.

Esta quarta-feira marca o início do 13.º estado de emergência e em Viseu procura-se o equilíbrio entre a sensibilização e a punição.