Profissionais de saúde continuam sem receber subsídio de risco

Os profissionais de saúde que estão na linha da frente no combate à pandemia continuam sem receber subsídio de risco.



O Governo prometeu começar a pagar este extra a partir de fevereiro, mas, de acordo com o jornal Público, ainda não será no final deste mês que os pagamentos vão ser feitos.

Escreve o Público que as transferências estão bloqueadas nos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que estão a aguardar orientações da tutela para criar os códigos que permitem aos recursos humanos de cada entidade processar essas verbas juntamente com os salários.

O subsídio de risco está inscrito no Orçamento do Estado deste ano, não pode ultrapassar os 219 euros, é pago de dois em dois meses e aplica-se durante os estados de emergência, calamidade ou contingência.