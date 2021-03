Os profissionais de saúde continuam sem receber subsídio de risco prometido pelo Governo. O pagamento deveria ter começado em fevereiro.

Segundo o jornal "Público", o valor não vai ser pago ainda no final de março. Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde ainda aguardam orientações do Ministério da Saúde para criação dos códigos de processamento.

Os sindicatos falam em desrespeito pelos profissionais do Serviço Nacional de Saúde.

De acordo com o Orçamento do Estado para 2021, o valor do subsídio corresponde a 20% do salário base, com limite máximo de 219 euros. Foi uma promessa do Governo durante a pandemia de covid-19.

Veja também: