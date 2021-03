Regras de venda e uso de autotestes à covid-19 serão conhecidas até sexta-feira

A partir da próxima semana já deverá ser possível a qualquer pessoa comprar e fazer um autoteste à covid-19. Até agora a venda era exclusiva a profissionais de saúde, mas passarão a estar acessiveis a qualquer pessoa em farmácias e parafarmácias.

A autorização de venda por parte do Governo tem cinco dias, mas faltam definir as regras de venda e uso que serão conhecidas até esta sexta-feira.

A embalagem traz uma zaragatoa que deve ser inserida no nariz, sem necessidade de atingir a zona da nasofaringe. Basta recolher uma amostra à entrada da narina, que é depois colocada numa caixa semelhante aos conhecidos testes de gravidez. E em minutos saberá o resultado.

A norma que definirá o que fazer se o resultado for positivo, que testes podem ser vendidos, onde, como e a partir de quando ainda está a ser finalizada.

É da responsabilidade conjunta da Direção-Geral de Saude, do Infarmed e do Instituto Ricardo Jorge e tem de ser publicada até à próxima sexta-feira.