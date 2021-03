A vacinação nas escolas vai ser adiada uma semana e o subsídio de risco para os profissionais de saúde já está autorizado pelo Governo. As novidades foram dadas pelo primeiro-ministro no Parlamento. António Costa avançou ainda que Portugal não pode comprar vacinas que não estejam aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA).

No regresso aos debates com os deputados, António Costa quis responder também ao que tem ouvido por aí. "Há uma coisa que eu gostaria de dizer: tenho muita honra de estar neste lugar, neste momento que o país enfrenta", disse o primeiro-ministro.

Neste momento, a vacina da AstraZeneca está suspensa. O primeiro-ministro diz que a decisão vai durar dois ou três dias e é essencial para manter a confiança da população.

António Costa aproveitou ainda o momento para fazer um regresso ao passado e aos anos da geringonça. Em causa está o aumento dos profissionais de saúde em 2020.

No dia em que o Parlamento indicou que vai prolongar o uso obrigatório de máscaras na rua até julho, os partidos da direita manifestaram preocupação sobre o número de testes realizados e a eficácia do rastreamento.