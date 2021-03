Os trabalhadores dos casinos manifestaram-se hoje no Parlamento para exigir uma alteração ao regime lay-off. Queixam-se que grande parte do rendimento mensal são gorjetas que não estão a ser contabilizadas no apoio da Segurança Social.

Quem recebia cerca de 900 euros por mês, passou a receber à volta de 600 euros.

Os casinos estão fechados desde 15 de janeiro e só devem reabrir, com restrições, a 19 de abril.