A vida na “zona vermelha” em Roma

Na segunda-feira, Itália apertou as medidas de restrição contra a pandemia de covid-19 e várias regiões foram colocadas na “zona vermelha”, incluindo Roma, numa altura em que aumentam os números de infetados e surgem novas variantes do vírus.

As medidas em vigor

Nas “zonas vermelhas”, as mais graves na escala criada pelas autoridades italianas, todo o comércio é obrigado a encerrar, à exceção dos que comercializam bens essenciais, e as escolas estão fechadas. Bares e restaurantes podem estar abertos, mas apenas com serviço de take-away.

Os italianos que vivem nestas regiões têm o dever de recolhimento domiciliário, podendo sair apenas por questões de saúde, trabalho ou para a compra de bens essenciais.

A classificação de “zona vermelha” deverá estender-se no período da Páscoa a todo o país, de forma a prevenir um pico de infeções, já que esta é uma altura de muita movimentação, num período habitual.

As autoridades italianas esperam ainda que o processo de vacinação acelere em breve, apesar do contratempo com a suspensão da vacina da AstraZeneca, à semelhança do que aconteceu noutros países europeus.

