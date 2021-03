Bebé norte-americana nasceu com anticorpos para a covid-19 depois da mãe ter sido vacinada

Nos Estados Unidos, uma mulher que foi vacinada contra a covid-19 deu à luz uma menina com anticorpos para a doença. São precisos mais estudos para comprovar a transmissão de defesas da mãe para o feto, mas este é um sinal otimista de que a vacinação das grávidas protege também os bebés.

Chamam-lhe “Bebé dos Super Poderes”: é uma menina saudável, vigorosa e nasceu com anticorpos para a covid-19. O parto aconteceu três semanas depois de a mãe, que é profissional de saúde, ter tomado a primeira dose da vacina da Moderna enquanto participava num ensaio clínico.

Os médicos que acompanharam a gravidez encontraram os anticorpos numa análise ao cordão umbilical. Também numa investigação israelita, ainda preliminar, já foram identificados 20 casos semelhantes.

Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular, explica que “existe uma barreira permeável” entre os sistemas circulatórios da mãe e do feto, que são independentes, por onde é possível passarem os anticorpos, para garantir a proteção do feto.

Na Europa, as grávidas estão fora dos planos de vacinação porque a Agência Europeia do Medicamento não validou a administração da vacina para este grupo. Em causa está a falta de realização ensaios clínicos em grávidas e crianças por parte das farmacêuticas.

Para o investigador português, os bebés que nascem já com anticorpos para a covid-19 são um forte sinal de que as grávidas devem ser vacinadas. No entanto, afirma que são precisos mais estudos. A Pfizer está atualmente a desenvolver um ensaio clínico para avaliar a eficácia da vacina durante a gravidez.