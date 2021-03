Covid-19. Arquidiocese de Braga proíbe compassos ou visitas pascais

O arcebispo de Braga, Jorge Ortiga, anunciou esta quinta-feira que naquela arquidiocese "não é permitida" a realização do compasso ou visita pascal, assim como qualquer "saída simbólica da cruz" durante a Páscoa.

Em nota pastoral após a reabertura das igrejas e com orientações muito concretas para a Páscoa em época de pandemia, Jorge Ortiga sublinha que "nada poderá ser realizado se oferecer a mínima possibilidade de contágio".

"Teremos de estar permanentemente atentos às orientações da Direção-Geral de Saúde para discernir convenientemente, não deixando de realizar tudo o que é possível e evitando o que possa facilitar o desenvolvimento da pandemia. As determinações são conhecidas mas devem continuar a ser escrupulosamente observadas sem aventureirismos ou interpretações subjetivas", refere.

Na nota, e em relação à Semana Santa, o arcebispo de Braga determina ainda que a missa vespertina da "ceia do Senhor" omita o lava-pés.

Por outro lado, no ato de Adoração da Cruz, na sexta-feira santa, o beijo da cruz será limitado apenas ao presidente da celebração.

"Há diversas modalidades de adoração da Cruz sem necessidade de beijar", refere Jorge Ortiga.

Necessidade de "ir prevendo" o verão com casamentos e batizados

Na nota, o arcebispo sublinha ainda a necessidade de "ir prevendo" o verão com casamentos e batizados, "talvez com menos concentrações e sinais exteriores".

Acrescenta que as festas, "com toda a probabilidade" não poderão ter grandes manifestações exteriores, nomeadamente procissões, mas incita a que as mesmas não sejam canceladas.

"Há modos de as fazer. É chegada a hora de voltar aos tríduos ou novenas, estruturados de uma maneira diferente e adaptada à diversidade de grupos da paróquia. Precisamos de regressar ao essencial e podem ser feitas experiências maravilhosas", escreve.

Diz ainda que, nos funerais, ninguém deve ser privado de eucaristia e de acompanhamento aos cemitérios, e que também os velórios são momento de sufrágio e de proximidade com os familiares.

O regresso dos fiéis às missas presenciais

As missas voltaram a ser presenciais esta segunda-feira.

Os fiéis estão satisfeitos com o regresso às igrejas, depois de quase dois meses de celebrações à distância.

Para já, a normalidade passa pelo cumprimento das regras de higiene e segurança. A Igreja garante que as normas são respeitadas.

As missas presenciais foram retomadas a tempo da celebração da Páscoa. Responsáveis da Igreja lembram, ainda assim, que devem ser evitadas procissões, visitas pascais ou gestos simbólicos como o beijar da cruz.

Santuário de Fátima retoma celebrações com presença de peregrinos

O Santuário manteve-se aberto durante todo o confinamento, mas as celebrações tinham que ser acompanhadas à distância.

Às 07:30 desta segunda-feira foi celebrada a primeira missa com a presença de fiéis. E o mesmo passa a acontecer agora seis vezes por dia na Basílica da Santíssima Trindade e na Capelinha das Aparições, onde também volta a acontecer a oração do terço.

Na reabertura, o Santuário mantém as regras já em vigor desde o primeiro desconfinamento com o reforço do apelo à responsabilidade dos peregrinos.

Veja também: