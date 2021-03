Covid-19. Na Florida o cumprimento das regras sanitárias dá direito a recompensa

No estado norte-americano da Florida, quem cumprir as regras sanitárias recebe um cheque para gastar no comércio local. O objetivo é evitar um aumento de casos como ocorreu no verão passado.

Com as férias de verão a aproximar-se, os representantes locais da Florida quiseram antecipar-se para evitar aglomerados nas praias. No ano passado, os turistas encheram as praias e os casos de covid-19 dispararam.

Agora, quem cumprir as regras sanitárias é recompensado com um cheque de 25 dólares – perto de 20 euros – que pode gastar no comércio local.

As opiniões dividem-se e há quem aborde a questão pelo lado económico. No entanto, já 23 mil pessoas aderiram a esta campanha.