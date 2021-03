Portugal é o país da União Europeia com menos casos de covid-19 por cem mil habitantes. O primeiro-ministro diz que este não é o momento para baixar a guarda.

Segundo o Centro Europeu de Controlo de Doenças, a média dos últimos 14 dias, é de 93 casos há cerca de mês e meio era de 1190. No segundo lugar está a Irlanda com uma média de 144 casos e em terceiro, a Espanha com 147. Portugal ocupa o oitavo lugar na lista de países com menos mortes na União Europeia.

O primeiro-ministro lembra que desde a semana passada é possível acompanhar diariamente a evolução da situação pandémica através da matriz de risco que ficou conhecida no Conselho de Ministros da semana passada.