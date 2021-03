Vacina da AstraZeneca. CDS critica decisão de suspensão "sem critério científico"

O líder do CDS criticou a decisão do Governo de ter suspendido a vacina da AstraZeneca sem que houvesse uma base científica. Francisco Rodrigues dos Santos diz que, daqui para a frente, o Executivo tem de ser mais cauteloso para que o clima de confiança sobre as vacinas não seja afetado.

“Parece-me evidente que, daqui para a frente, o Governo tem que ser mais cauteloso nas formas como emite estes sinais para a sociedade. Porque é preciso que haja um clima de confiança sobre as vacinas que são administradas, nomeadamente a AstraZeneca porque é aquela que o Governo português está mais dependente e exposto nesta altura”, afirmou o líder centrista.

Depois da reunião com a Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Francisco Rodrigues dos Santos sublinhou ainda que este fármaco é o que “constitui a maior parte da quota de vacinas que foram adquiridas pelo Governo português” e acrescenta que se “era boa para os ingleses, também seria boa para os portugueses”.