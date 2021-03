Avião do departamento de Defesa dos EUA levou vacinas às ilhas de Cabo Verde

Um avião do departamento de Defesa dos EUA distribuiu na quinta-feira os primeiros carregamentos da vacina contra a covid-19 por seis ilhas de Cabo Verde, para permitir o início do plano nacional de vacinação anunciado para hoje.

De acordo com informação disponibilizada pela Embaixada do Estados Unidos da América (EUA) na Praia, o avião foi "fornecido em parceria com o departamento de Defesa" norte-americano e "apoiou o Governo cabo-verdiano na entrega dos primeiros carregamentos" de vacinas da Pfizer nas ilhas do Fogo, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista e Maio.

As vacinas para as ilhas da Brava e de Santo Antão, sem aeródromos ou aeroportos, foram transportadas por via marítima.

"O avião parou em cada ilha por cerca de 20 minutos, entregou os refrigeradores exigidos com vacinas para o Governo ou funcionários da saúde que recebem a vacina e voou para a ilha seguinte até a operação estar concluída", explicou a Embaixada.

O mesmo avião, um Beechcraft B200 Super King Air, "irá apoiar a entrega da segunda dose da vacina da Pfizer em abril", acrescentou.

"Esta colaboração é um testemunho da força da relação bilateral Cabo Verde-EUA. É com estes carregamentos que as nossas duas nações, juntas, marcam o início do fim da pandemia covid-19 em Cabo Verde", justificou a Embaixada.

Cabo Verde começa hoje a vacinar os profissionais de saúde contra a covid-19, recorrendo apenas às 5.850 doses da vacina da Pfizer já recebidas, aguardando-se uma decisão da OMS sobre a segurança das da AstraZeneca, de que dispõe 24.000 doses.

O plano de vacinação inicia oficialmente hoje, segundo o Governo em todas as ilhas, mas já na quinta-feira foi feita uma cerimónia de antecipação, na Praia, com três médicas, duas enfermeiras e uma auxiliar do centro de saúde da Achada de Santo António a receberem a primeira dose da vacina.

"É um grande momento, que deve ser assinalado com muita confiança", afirmou, na altura, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Cabo Verde recebeu 24.000 doses da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca em 12 de março e 5.850 da Pfizer dois dias depois, com o plano de vacinação nacional a iniciar-se em 19 de março, assumindo o Governo a meta de vacinar 70% da população até final do ano.

As doses já recebidas em Cabo Verde inserem-se num total de 108 mil a fornecer pela AstraZeneca ao abrigo da Covax, iniciativa fundada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) que visa garantir uma vacinação equitativa contra o novo coronavírus.

A vacinação começa com os profissionais de saúde que trabalham na linha da frente do combate à pandemia, mas o plano de vacinação contra a covid-19 em Cabo Verde colocou nos grupos prioritários ainda os doentes crónicos, maiores de 60 anos, profissionais do turismo, professores, agentes da Polícia Nacional, Forças Armadas e elementos do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, estimando a necessidade de 267.293 doses da vacina.