Covid-19 em França. Parisienses deixam a cidade antes do regresso ao confinamento

Em França, o Executivo decidiu voltar a confiar várias zonas do país – como é o caso da região de Paris – durante pelo menos um mês. O objetivo é diminuir a pressão nos hospitais.

Jean Castex, primeiro-ministro francês, volta a colocar em confinamento perto de um terço da população que vive em zonas em que a pandemia está fora de controlo. A região da capital francesa é uma das atingidas.

Antes das medidas entrarem em vigor, muitos foram os que se apressaram a abandonar Paris.

Este confinamento é mais flexível do que o implementado há um ano: as escolas mantêm-se abertas e já não há limite de tempo para os chamados passeios higiénicos.

A normalidade, conta o Governo, pode começar a chegar em meados do próximo mês, altura em que já estará concluída a primeira toma da vacina entre os maiores de 75 anos e as pessoas com doenças graves.