Discotecas e bares esperam reabrir totalmente no início do verão  

Numa altura em que o país começa a desconfinar, de forma faseada, bares e discotecas continuam sem uma data prevista para a reabertura.

A Associação Nacional de Discotecas reúne na próxima semana com o Governo e pede que seja aplicado o mesmo modelo da realização de eventos.

Em cima da mesa estará também a questão do prolongamento dos apoios que já existem. Até agora, de acordo com o Ministério da Economia, já foram transferidos para estes estabelecimentos quase 30 milhões de euros.

Todavia, com os prazos do pagamento das linhas de crédito a terminar, os empresários garantem que estes apoios já chegaram demasiado tarde.

Ainda assim, contam com a reabertura dos espaços já no início do verão.