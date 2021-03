Funcionário de restaurante esfaqueado por cliente que se recusou a usar máscara

As autoridades norte-americanas estão à procura de um homem suspeito de ter esfaqueado o funcionário de um restaurante em League City, no Texas, depois de este lhe ter pedido que usasse máscara no interior do estabelecimento.

De acordo com a polícia, James Schulz, de 53 anos, entrou no restaurante na noite de quarta-feira sem máscara. Terá sido abordado pelo funcionário, que lhe pediu que colocasse a máscara ou então que fizesse o seu pedido pelo drive-thru.

Segundo a CNN, o norte-americano recusou, acusando o funcionário do estabelecimento de não o querer servir por ser sem-abrigo. O homem de 53 anos ter-se-á, de seguida, dirigido até à saída do restaurante, mas quando o funcionário lhe virou costas, correu na sua direção e atacou-o, esfaqueando-o várias vezes com uma navalha.

Colegas do funcionário correram para o ajudar, tendo o suspeito fugido do local numa bicicleta. A vítima foi transportada para o hospital, tendo já recebido alta.

A polícia norte-americana pede que a população respeite as regras dos estabelecimentos relativas ao uso de máscara e que se evitem comportamentos agressivos.