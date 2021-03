Jardim Zoológico de Lisboa com quebra de receitas de 60% por causa da pandemia

O Jardim Zoológico de Lisboa registou uma quebra de receitas na ordem dos 60%, por causa da pandemia.

Com a principal fonte de receitas suspensa, o maior Zoológico do país depende de parceiros comerciais e de apadrinhamentos para manter a atividade de preservação dos cerca de 2 mil animais de 300 espécies.

Antes da pandemia, os animais recebiam uma média de 1 milhão de visitas por ano. Fechou pela segunda vez no dia 15 de janeiro. A data de abertura dos jardins zoológicos ainda não foi anunciada.

O aniversário do Zoo, dia 28 de maio, será celebrado, mesmo estando em confinamento, mas a esperança é festar os 137 anos com as portas abertas.

