Senador e epidemiologista em discussão acesa sobre uso de máscara após vacinação

O senador republicano Rand Paul desentendeu-se na quinta-feira com o epidemiologista Anthony Fauci, principal conselheiro da Casa Branca sobre temas de saúde, acusando-o de uma atitude “teatral” ao usar máscara depois de ser vacinado contra a covid-19.

Durante uma audiência no Senado, o senador norte-americano levantou a questão sobre as recomendações das autoridades sanitárias para o uso de máscara mesmo após a inoculação com a vacina.

“Já foi vacinado e anda a desfilar com duas máscaras para se exibir” afirmou o senador, dirigindo-se ao epidemiologista. “Há praticamente 0% de possibilidade de ser infetado. Diz às pessoas que já foram vacinados que têm imunidade, mas está a desafiar tudo o que sabemos sobre imunidade ao recomendar o uso de máscara mesmo depois da vacinação”.

“Quer acabar com a hesitação que existe em relação à vacinação? Diga às pessoas que podem deixar de usar máscara depois de serem vacinadas”, cita o New York Post.

Em resposta, o especialista atirou: “Lá vamos nós começar outra vez com o teatro”.

ANNA MONEYMAKER / POOL

Anthony Fauci, escolhido pelo Presidente dos Estados Unidos para ser o seu principal conselheiro sobre temas de saúde e diretor do Instituto de Alergia e Doenças Infecciosas norte-americano, acrescentou que o uso de máscaras não é “teatro”, mas sim uma questão de proteção.

Rand Paul respondeu que se Fauci já está imune, então usar máscara é uma atitude “teatral”. “Se já tem imunidade, está a usar máscara apenas para que as outras pessoas se sintam confortáveis”, retrucou.

Proteção contra novas variantes

Discordando do senador, o epidemiologista explicou que o uso de máscaras, mesmo após a vacinação, é essencial para proteção contra as novas variantes do SARS-CoV-2. Apesar de admitir que é improvável que alguém fique infetado com a estirpe inicial do vírus nos primeiros seis meses após a vacinação, explica que isso não se aplica às variantes.

A troca acesa de palavras aconteceu cerca de uma semana depois do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos divulgar novas orientações para quem já foi vacinado, nomeadamente a possibilidade de se poderem juntar a outras pessoas vacinadas, no interior de casa, sem máscara ou distanciamento social.

Ainda assim, a autoridade sanitária continua a recomendar o uso de máscara em público.