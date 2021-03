Covid-19. Filas e atrasos marcam realização de testes em Cascais

As testagem realizadas, este sábado no concelho de Cascais, registaram atrasos e filas, principalmente no processo que envolveu educadores de infância e funcionários de colégios privados e de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) .

As portas abriram às 08:00, mas só às 10:00 é que os testes começaram a ser feitos. Em duas horas a fila cresceu, as distâncias de segurança deixaram de ser cumpridas e a espera ultrapassou as expectativas.

Cerca de 800 educadores e funcionários de colégios e IPSS do concelho de Cascais foram testados no agrupamento de São João do Estoril. Apesar da espera, os educadores não dão o tempo como perdido.

Até esta sexta-feira, foram testados professores e funcionários de creches, pré-escolar e primeiro ciclo do ensino publico. Voltam a ser testados daqui a três semanas os docentes e não docentes que trabalhem em concelhos com mais de 120 casos por 100 mil habitantes.