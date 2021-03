Festival do arroz e da lampreia em Montemor-o-Velho reinventa-se em tempo de pandemia

O festival do arroz e da lampreia começou esta sexta-feira com a particularidade de ser “virtual”. As pessoas interessadas em provar as iguarias gastronómicas de Montemor-o-Velho têm disponíveis os serviços de entrega ao domicílio e de take-away,

A autarquia espera que o evento possa minimizar os prejuízos do último ano.

“Pretendemos dinamizar a economia local e tentar minimizar os prejuízos" afirmou Emílio Torrão, presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho.

Estão programadas outras iniciativas que incluem uma exposição, uma feira virtual e divulgação de receitas no sítio oficial do festival.