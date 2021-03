Jogos Olímpicos Tóquio2020 sem espectadores vindos do estrangeiro devido a riscos sanitários

Os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vão ser disputados sem espectadores provenientes do estrangeiro devido a riscos sanitários importantes, anunciaram hoje os responsáveis olímpicos e as autoridades japonesas, após reunião.

"No sentido de clarificar a situação para os detentores de bilhete que vivam no estrangeiro e de lhes permitir ajustar os seus planos de viagem nessa altura, as partes do lado japonês chegaram à conclusão que eles (espetadores) não poderão entrar no Japão por ocasião dos Jogos", pode ler-se num comunicado, que precisa que as instâncias olímpicas internacionais já terão aceitado a decisão.