Portugal Fashion faz história

Este ano, o Portugal Fashion foi dividido em dois momentos. O primeiro começou na quinta-feira, dia 18 de março, e termina já este sábado, 20 de março.

O setor da moda teve de se adaptar a uma nova realidade, devido à pandemia. Mas com a primeira parte do evento quase no fim, o balanço é positivo.

O segundo take do evento ainda não tem data marcada. Segundo a diretora do Portugal Fashion, Mónica Neto, na próxima semana o calendário poderá estar mais definido, mas tudo irá depender da evolução do desconfinamento.

Mónica Neto admite que será difícil voltar a organizar um Portugal Fashion sem pensar na vertente digital.