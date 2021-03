Regime excecional para pagamento de seguros prolongado até setembro

O regime excecional para o pagamento de seguros foi prolongado até 30 de setembro. Segundo o jornal Expresso, este regime especial permite que as apólices de seguros continuem em vigor mesmo que o pagamento seja estendido no tempo ou fracionado, mediante acordo com a companhia.

Nos casos em que não há entendimento, as coberturas dos seguros obrigatórios continuam válidas por mais dois meses após a data de vencimento.

O regime permite ainda a redução de custos no caso de atividades que forem suspensas, ou que verificaram uma redução substancial da atividade.

Esta medida mais favorável ao pagamento de seguros foi criada em maio do ano passado, por causa da pandemia.