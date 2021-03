O aumento de casos na Europa leva vários países a apertar ainda mais as restrições. Em França, desde a meia-noite que várias regiões voltaram ao confinamento.

Em Itália, metade das regiões do país estão com as medidas mais apertadas desde a passada segunda-feira e até pelos menos 6 de abril. No país, epicentro da pandemia na Europa, o Governo aprovou um pacote de 32 mil milhões de euros para ajudar famílias e empresas.