Costa diz que "não é altura de baixar a guarda" e dá exemplos de países que voltaram a confinar

O secretário-geral do PS diz que o país não está numa altura de facilitismos e lembra que os bons resultados do desconfinamento dependem da forma como os portugueses vão encarar as próximas semanas.

O alerta foi deixado este sábado, na comissão nacional do PS, no dia em que Portugal atingiu o número de mortes e internados nos cuidados intensivos mais baixo dos últimos cinco meses.

O protesto que juntou mais de duas mil pessoas, começou por volta das 15:00 horas de sábado no Parque Eduardo VII. Os manifestantes desceram a Avenida da Liberdade em direção à Praça do Rossio, em Lisboa.

Os manifestantes, na sua maioria negacionistas, reclamam a posição das autoridades e dos meios de comunicação social perante a pandemia.

A maioria dos mais de dois mil que saíram à rua na capital apresentou-se sem máscara e pareceu ignorar o distanciamento social.

Perante as advertências das autoridades alguns contestaram, mas muitos acabaram por dispersar. Ao final da tarde não passavam de dezenas.