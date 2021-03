Covid-19. Candidaturas ao Programa Apoiar reabrem na próxima semana

As novas candidaturas ao Programa Apoiar abrem na próxima semana. O mecanismo pretende atribuir ajudas a fundo perdido às empresas dos setores mais afetados pelas medidas restritivas da pandemia. O apoio vai ser alargado a mais áreas de atividade e terá novas regras.

Para as empresas com uma quebra na faturação superior a 50%, o apoio pode chegar aos 50% e o limite do valor máximo da ajuda aumenta.

Desde 25 de novembro, foram validadas 47 mil candidaturas ao mecanismo de ajudas a fundo perdido para as empresas dos setores mais afetados pelas medidas restritivas.

Quem já recebeu o apoio tem direito a retroativo e para receber o reforço não é necessário apresentar nova candidatura. Só tem de entregar a declaração de quebra da faturação, certificada pelo contabilista.

Novas candidaturas só a partir da próxima semana, em data ainda por anunciar.