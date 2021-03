Covid-19. “O risco não é dentro das salas de aulas”

O ministro do Ensino Superior considerou que o risco de contágio da covid-19 é mais baixo no ensino universitário do que no ensino básico ou secundário. Nestes ciclos de ensino, os professores vão começar a ser vacinados no próximo fim de semana. Manuel Heitor considera que não há razão para alterar o plano de vacinação em curso.

“Não se identificaram razões para incluir os professores, os funcionários, os técnicos dos laboratórios ou os estudantes do ensino superior como prioridade. Não vi qualquer tipo de razão para isso, nem em Portugal nem noutros países”, disse o ministro em entrevista à SIC Notícias.

Manuel Heitor afirma ainda que “o ensino superior tem uma capacidade própria” e que “o número de presença na sala de aula é muito inferior àquilo que são os outros regimes de ensino”. Para além disso, o ministro reforçou que “o risco não é dentro das salas de aulas”, mas sim fora.