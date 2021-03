Covid-19. "O vírus continua a andar por aí”, avisa António Costa

António Costa deixa um aviso sobre os riscos de facilitar no desconfinamento: apesar dos números dos últimos dias, ainda não é tempo de relaxar. Os especialistas não têm dúvidas de que os contágios vão subir na próxima semana.

Uma semana depois do nível 1 de desconfinamento, permitido pelo governo, o primeiro-ministro não vê no soalheiro início da primavera um bom tempo para poder relaxar.

“Não é altura de baixar a guarda, porque o vírus continua a andar por aí”, afirmou.

Os receios do primeiro-ministro têm razão de ser. Para os especialistas, ouvidos pela SIC, as condições em que estamos a desconfinar ainda não são de baixo risco. Maior segurança no desconfinamento, defendem muitos, só com rastreios mais rápidos e uma estratégia de testagem massiva.

A 15 dias de uma Páscoa – que o Governo já disse que será sem tréguas – será com base nos números desta primeira semana que se jogam as expectativas deste desconfinamento e o avanço para a segunda fase do plano.