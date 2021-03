Um dos conselheiros do governo britânico para as questões da pandemia disse à rádio BBC ser extremamente improvável viagens para o exterior do Reino Unido, este verão.

Mike Tildesley receia que isso seria abrir a porta a novas variantes e pôr em risco o programa de vacinação contra a covid-19.

A confirmar-se esse cenário, a principal associação hoteleira do Algarve admite que muitos hotéis poderão não reabrir este ano.