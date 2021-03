Festas ilegais nas Américas e protestos contra as restrições na Europa

Milhares, um pouco por todo o mundo, têm saído às ruas para protestar contra as restrições e o confinamento. Na Europa, o fim de semana tem sido marcado por manifestações, em várias cidades e do continente americano, chegam imagens de confrontos entre a polícia e multidões que ignoram as medidas impostas pela pandemia.

Em Miami, nos EUA, foi decretado recolher obrigatório a partir das 20h, medida que deverá ser mantida até ao fim das férias de primavera, responsáveis pelo aumento de turistas que têm enchido as ruas da cidade, sem máscara ou distanciamento social.

Em São Paulo, a polícia tem recebido várias denúncias de festas ilegais que acabam em operações surpresa nos espaços e dezenas de detidos. Tudo isto ocorre na pior fase da pandemia no Brasil que enfrenta uma crise sanitária sem precedentes, com vários hospitais no limite.