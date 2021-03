Covid-19. GNR encerra restaurante em Felgueiras com 13 pessoas num anexo

A GNR anunciou esta segunda-feira ter encerrado no sábado, em Felgueiras, no distrito do Porto, um restaurante que estava a funcionar com 13 pessoas num anexo do estabelecimento.

Em comunicado, a autoridade indicou que a ação decorreu após denúncia "que dava conta da realização de um convívio com vários clientes num estabelecimento de restauração daquele concelho".

Os militares deslocaram-se ao local, verificando que num anexo ao estabelecimento se encontravam 13 pessoas a consumir bebidas alcoólicas e petiscos, desrespeitando as normas referentes à pandemia de covid-19.

Segundo aquela força policial, foram identificadas 13 pessoas e elaborados os autos de contraordenação por promoção de convívio, por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário e por violação da limitação de circulação entre concelhos.

A GNR recorda que o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia da covid-19, "é fundamental para conter a propagação do vírus".

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.716.035 mortos no mundo, resultantes de mais de 123 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.768 pessoas dos 817.530 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.