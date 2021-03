Covid-19. Organizador de protesto contra o confinamento está infetado

Um dos organizadores do protesto contra o confinamento, que juntou três mil pessoas em Lisboa no sábado, está infetado com covid-19.

A notícia é avançada pela Tomar TV, que revela que o homem está em casa a cumprir isolamento.

A maioria dos manifestantes não usou máscara nem manteve a distância social. Protestaram principalmente contra as medidas do Governo para combater a pandemia.

Esta ação foi organizada a partir da Internet e contou com a vigilância de um dispositivo da Polícia de Segurança Pública, que não registou incidentes, com exceção de alguns autos levantados por consumo de álcool na via pública.