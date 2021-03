Os pedidos de ajuda a instituições de apoio social, como a Cáritas Portuguesa, não param de aumentar.

Cada vez mais pessoas pedem ajuda para pagar despesas, como a renda de casa. A presidente da Instituição, Rita Valadas, admite que o cenário é assustador.

A crise económica pode estar ainda almofadada por algumas medidas de apoio do Governo, como o lay-off ou as moratórias no pagamento de créditos bancários. Rita Valadas teme que a situação das famílias possa ficar ainda mais difícil.