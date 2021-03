Jerónimo de Sousa diz que a CGTP vai comemorar o 1.º de Maio. O secretário-geral do PCP considera que o sindicato tem mostrado responsabilidade no cumprimento das regras de contenção da pandemia.

“A CGTP tem demonstrado também esse sentido de responsabilidade em relação a essas normas exigentes de proteção sanitárias. Quero acreditar que a CGTP vai tal como anteriormente vai cumprir essas regras mas vai comemorar o 1.º de Maio”, disse Jerónimo de Sousa.

Sobre as celebrações do 25 de Abril, o secretário-geral do PCP revelou que a realização o habitual desfile na Avenida da Liberdade está a ser avaliado.