"Sopa para Todos". Movimento solidário ajuda os que mais precisam

Durante a pandemia, nasceu um movimento solidários que ajuda os que estão a passar dificuldades económicas e, ao mesmo tempo, contribui para o reerguer da restauração. A iniciativa Sopa para Todos foi criada a 2 de fevereiro e já conseguiu ajudar mais de mil famílias por todo o pais.

As portas estão abertas para take away e para gestos solidários. Nos restaurantes que participam nesta iniciativa, há sopas pagas que são entregues a quem mais precisa. Mais de 120 estabelecimentos já aderiram a este projeto.

A iniciativa solidária convida as pessoas a pagarem sopa em restaurantes à escolha. A ideia surgiu num estabelecimento em Benfica e, desde então, já foram entregues mais de 15 mil sopas.

Para contribuir, basta aceder ao site Sopa para Todos, onde poderá encontrar, através de um mapa interativo, os restaurantes que aderiram à iniciativa solidária. Poderá também dirigir-se diretamente aos estabelecimentos, que são identificados por um logótipo do movimento.

A refeição pode ser entregue aos mais necessitados no restaurante aderente ou por meio dos voluntários da Refood, do movimento Vizinho Amigo e do Banco Alimentar. Para além de sopas, há estabelecimentos que aceitam produtos de primeira necessidade.