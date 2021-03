Com 40 mil infeções diárias, milhares de pessoas participam em Festival das Cores na Índia

A Alemanha recuou no plano de desconfinamento, que começou há um mês, por causa do aumento do ritmo de infeção. A Páscoa vai ser passada sob medidas rigorosas. Entre 1 e 5 de abril, podem juntar-se até dois agregados familiares diferentes ou, no máximo, cinco pessoas.

Em França, os hospitais podem enfrentar um choque sem precedentes daqui a três semanas. O aviso vem de especialistas, que temem a ineficácia do confinamento recém-anunciado.

Na Índia, todos os maiores de 45 vão ser incluídos no plano de vacinação a partir de abril. No terceiro país do mundo com mais casos, milhares desafiaram a etiqueta e celebraram a chegada da primavera no tradicional festival das cores. O balanço indiano ronda as 40 mil infeções diárias. É o valor mais alto em quatro meses.

Espanha volta a administrar doses da AstraZeneca esta quarta-feira. Pedro Sanchéz estendeu o uso da vacina anglo-sueca até aos 65.

Na Rússia, Vladimir Putin, de 68 anos, foi vacinado, mas sem câmaras por perto. Já o Presidente da Coreia do Sul, com a mesma idade, tornou-se o mais recente líder mundial filmado a tomas a vacina da AstraZeneca.