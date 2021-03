Covid-19. Chegou a Portugal com um teste rápido negativo, mas teve de ficar confinada oito horas

O teste PCR à covid-19 negativo é obrigatório para entrar em Portugal. Quem não o fizer nas 72 horas antes do embarque, tem de o realizar à chegada. A SIC falou com uma passageira que não tinha um teste válido e, por isso, teve de ficar confinada no aeroporto de Lisboa durante oito horas, enquanto aguardava o resultado do teste.

Daniela desconhecia as regras em vigor. Consultou as autoridades de saúde da Irlanda para saber quando teria de fazer o teste PCR para poder voar para Portugal. Marcaram-lhe o teste para quarta-feira, mas o voo estava agendado para domingo, ou seja mais de 72 horas depois.

Este foi o primeiro problema para voar até Portugal. Com o teste sem validade, Daniela reagendou o voo para esta segunda-feira. Antes do embarque fez um teste rápido, mas quando chegou ao país foi surpreendida: o teste rápido não era válido.

Ficou confinada durante oito horas, enquanto esperava pelo resultado do teste PCR obrigatório para poder transitar no país. Estes testes, com recurso a zaragatoa, devem ser realizados 72 horas antes do embarque. Quem voar sem ele terá de o fazer na chegada a Portugal.