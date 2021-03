Covid-19. GNR interrompe festa com 11 jovens em praia fluvial

A GNR acabou com uma festa ilegal numa praia fluvial do Alamal junto ao rio Tejo, no concelho do Gavião. Os 11 jovens, três deles menores, foram autuados em 200 euros cada por incumprimento das regras do estado de emergência devido à covid-19.

Uma praia com vista para o castelo do Belver parecia o cenário ideal para um convívio entre amigos. Num patrulhamento de rotina, a GNR do Gavião encontrou 11 jovens numa festa ilegal junto ao Tejo, onde foi identificado o incumprimento de várias regras do estado de emergência.

O episódio aconteceu no fim de semana. Os jovens, com idades entre os 15 e os 20 anos, foram encaminhados para casa. Cada um dos 11 jovens identificados pela GNR vai agora ter de pagar uma coima de 200 euros.

Apesar do alívio das medidas de confinamento em alguns setores, o dever geral de recolhimento mantém-se ativo. A GNR vai continuar atenta a este tipo de convívios, que atualmente não está autorizado.