Covid-19. Oliveira do Bairro vai testar todos os alunos do concelho

A autarquia de Oliveira do Bairro está a testar para o SARS-CoV-2 todos os alunos do concelho, desde o pré-escolar até ao terceiro ciclo. O objetivo é não deixar ninguém de fora, depois do Governo ter dito que apenas os alunos do secundário iriam ser testados no regresso às aulas presenciais.

As aulas já recomeçaram de forma presencial há uma semana e, depois dos professores e dos funcionários, chegou a vez dos mais pequenos fazerem o teste. Nos primeiros 50 testes feitos às crianças, nenhum deu positivo. Para as famílias, professores e funcionários, esta iniciativa é vista como uma medida extra de segurança.

O município vai promover testes em todas as 19 instituições de ensino do concelho – públicas e privadas –, o que engloba cerca de dois mil alunos. O investimento ronda os 50 mil euros.

Esta semana serão testados os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo. Os estudantes do segundo e terceiro ciclos, que recomeçam as aulas presenciais a 5 de abril, serão testados a seguir.