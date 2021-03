O Hospital da Guarda quer perceber se a covid-19 deixou sequelas nos doentes que passaram pelo internamento.

Em um ano de pandemia foram internados 1.300 utentes, mas só vão ser chamados os que passaram pelos cuidados intensivos e os que acusaram problemas respiratórios graves.

No momento em que as 104 camas covid-19 foram reduzidas para 42 e há 23 doentes internados, vão ser ainda retomadas as cirurgias e as demais consultas externas.

A vacinação também já foi voltou ao terreno. Até ao final da semana conclui-se a vacinação nos bombeiros e forças de segurança, no fim de semana a comunidade escolar e na semana que vem doentes com trissomia 21.