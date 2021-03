Esta segunda-feira à noite a junta de freguesia do Estoril proporcionou um "jantar virtual com companhia real" a 60 idosos do concelho de Cascais.

Alguns voluntários foram ao mar apanhar polvos, a bordo do São Bartolomeu, outros confecionaram-nos. Depois, dezenas de voluntários distribuiram, porta a porta, o arroz de polvo aos idosos.

A iniciativa pretende combater a solidão e promover o convívio, durante a pandemia, de quem vive sozinho.