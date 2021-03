No último ano acederam ao rendimento social de inserção mais 14.400 pessoas

No último ano aumentou o número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção.

Os dados publicados pelo Instituto da Segurança Social mostram que entre fevereiro do ano passado e fevereiro deste ano, mais 14.400 pessoas acederam a esta prestação social.

Em fevereiro do ano passado, ainda não tinha sido declarada a pandemia de covid-19, Portugal tinha menos de 200 mil beneficiários do rendimento social de inserção. Vinha de uma trajetória de descida que começou em maio de 2018. Nessa altura havia 222 mil pessoas a receberem o RSI. O número foi baixando gradualmente até chegar aos 199.807 em fevereiro do ano passado e depois começou a subir até ultrapassar os 214 mil em fevereiro deste ano.

Em termos de perfil há mais mulheres do que homens a recorrem a esta medida. E como é habitual os beneficários são predominantemente crianças e jovens com menos de 18 anos de idade. Por distritos, o Porto tem mais beneficiários, seguido de Lisboa, Setúbal e a Região Autónoma dos Açores. Em média em fevereiro deste ano cada beneficiário recebeu 119 euros, contra 116 euros em fevereiro do ano passado.