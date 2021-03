Reino Unido assinala 1 ano de confinamento com minuto de silêncio em homenagem às vítimas da covid-19

Esta terça-feira, o país assinalou um ano desde o primeiro dia de confinamento e houve um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da covid-19.

Era meio-dia quando o país parou em silêncio. Foi um minuto de homenagem às 126 mil pessoas que já morreram desde o início da pandemia.

O plano de desconfinamento inglês diz que férias no estrangeiro, só lá para meados de maio. Mas o Governo britânico quer proibir as férias no estrangeiro até ao fim de junho e quem arriscar pode pagar uma multa de quase 6 mil euros.

A medida faz parte de um pacote legislativo que o Parlamento aprovará ainda esta semana.