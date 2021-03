Brasileiros foram às janelas bater em panelas e gritar: "Fora Bolsonaro!" 

No Rio de Janeiro, em Brasília ou em São Paulo, o protesto fez-se à janela, com gritos que se misturaram com o bater de panelas em protesto contra a forma como o Presidente brasileiro tem gerido a crise causada pela pandemia de covid-19.

As manifestações ocorreram ao mesmo tempo que Bolsonaro falava ao país, no dia em que o Brasil registou 3.251 mortes, um novo máximo desde o início do surto.

Em relação ao número de infeções, foram contabilizadas quase 83 mil infeções nas últimas 24 horas, totalizando mais de 12 milhões de casos no país.