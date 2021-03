Aprender teatro em tempo de pandemia. "Temos algumas dificuldades"

Com a pandemia, surgem as dificuldades em estudar teatro. As aulas de canto são com máscara e as de coreografia sem toque. Uma ideia que à partida parecia impossível, mas a ACE Escola de Artes adaptou-se.

Os planos curriculares foram alterados e algumas disciplinas são lecionadas através de plataformas digitais. Mas ainda assim, aprender de forma online não é igual.

A 27 de março, dia Internacional do Teatro, vai estrear online o espetáculo da ACE Escola de Artes. Trata-se de "Ascenção de Arturo Ui", de Bertolt Brecht, com encenação de António Júlio e a participação de 44 alunos do 3º ano - 23 intérpretes, 14 figurinistas, sete técnicos de luz e som.

A escola profissional, com alunos entre os 15 e os 18 anos, tem a sede no Porto e um polo na cidade de Famalicão.